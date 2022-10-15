譚耀宗專訪｜料二十大後內地檢疫改4+3　逆隔離暫不落實　另要求美國停止制裁霸凌

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗在本台節目《有理有得傾》說，中共二十大會議後，入境內地檢疫日數有望由「7+3」縮短為「4+3」；並會增加入境檢疫配額，「逆隔離」短時間都不會落實。

外界憧憬中共二十大後內地會放寬通關，不過官媒連日撰文，重申穩控疫情不躺平。譚耀宗估計內地放寬通關仍然有望，「二十大會議之後可否增加配額，我相信機會應該有的，『7+3』七天應該可以進一步縮短，有事無事，三天內見到；如果七天縮短至到四天（隔離），隔離酒店的床位會多很多，至少多一半。（如果做到『4+3』可能多一半名額，是否意味在香港『逆隔離』措施會胎死腹中？）聽聞討論後很多技術性問題，要進一步解決，所以不要預期很快解決，（香港隔離）香港負責的話，有甚麼事情、出事，深圳要承擔的。」

譚耀宗希望今年內放寬到「4+3」，同樣預料於年底前會舉行的港區人大代表選舉，譚耀宗說是否連任已經有決定，「11月人大常委會由秘書長主持選舉，我屆時才正式宣布自己決定。（上任范徐麗泰72歲退任，你12月也年屆72歲，考慮退任時會否參考她退任的年紀？）我主要從自身考慮，覺得如何決定是最合適自己，對整體工作最合適。（年紀會否是關鍵的考慮？）當然年紀慢慢（大），自己都要考慮能否承擔一屆五年的工作。」

回望這屆全國人大常委，譚耀宗經歷被美國制裁，他承認對生活有不便。譚耀宗：「（前特首林太要用現金支薪，生活細節上，會否不能使用信用卡？）沒有什麼大不了，可以使用現金，你以現金為主，沒有所謂，現金都是流通貨幣。（一旦卸任全國人大常委，會否要求美方撤銷對你個人制裁？）我亦不會要求如何，要求全部，因為不只我一人，還有一批特區政府官員、內地的中央級領導，這些全部都要停止霸凌行為。」

譚耀宗亦批評，美國恐嚇香港容許受歐美制裁的俄羅斯遊艇停泊，會影響金融中心地位，他說外交事務香港不可以跟人走