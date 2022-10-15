美國罕見1880年代牛仔褲逾8萬美元成交

【有線新聞】一條逾百年歷史的牛仔褲，近日在美國新墨西哥州拍賣，以8萬7千美元成交，折合超過68萬港元，是最貴牛仔褲之一。

拍賣會職員手上的牛仔褲1880年代生產，有過百年歷史，相信是現存最古老的牛仔褲之一，但仍然完整且可穿著。最後由拍片者、來自加州的23歲古著收藏家豪珀特和拍檔史蒂文森以7萬6千美元投得，連同拍賣佣金，總值8萬7400美元。

這條牛仔褲數年前由一名「牛仔褲考古學家」，在美國西部的廢棄礦井發現，佈滿19世紀礦工工作的痕跡，褲管的蠟跡相信是來自礦井的照明蠟燭，腰位鈕扣方便固定牛仔褲，還有可調節鬆緊的扣帶，背幅拼接兩塊布，全部是那年代出產的牛仔褲特色。

最有歷史價值的是這個標籤，標明這條褲由白人勞工製造。

美國1882年通過《排華法案》，禁止華人勞工10年內進入美國牛仔褲公司於產品和廣告上，均印上由白人勞工製造的字眼，直至1890年代取消，該法案亦於1943年被廢除。牛仔褲公司指公司現時致力倡導平等，反對一切種族主義。