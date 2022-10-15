卓慧思撤換財相再棄減稅方針

英國首相卓慧思連日受壓下，再次修訂迷你預算案，「轉軚」決定維持上屆政府下年度增加企業利得稅的建議，是繼上周撤回削減富人稅後，再次在主打的減稅方針上大幅讓步。

卓慧思強調未來要加強溝通，不過在短短8分鐘記者會上僅回答4條問題，她表明會留任首相，但宣布撤換財相關浩霆，對在政府內失去這位忠實盟友表示非常遺憾。

卓慧思任命前外相侯俊偉接任財相，指對方同樣支持高增長、低稅率經濟。

在黨內被視為中間派的侯俊偉，曾是卓慧思競逐保守黨黨魁的對手，7月在首輪投票中淘汰後，轉而支持她的勁敵辛偉誠。

分析認為卓慧思邀請政見分歧的前對手入閣，旨在團結黨友、穩住相位，但惹來本身支持者不滿她減稅立場軟化，而黨內的下台呼聲亦未平息。

有報道引述內閣官員直指，卓慧思政府難以支撐下去，亦有保守黨議員希望推舉辛偉誠等人選取代卓慧思。在野工黨和蘇格蘭首席部長施雅晴均要求提前大選，但面對工黨手握30個百分點民調領先優勢，保守黨難以冒險面對大選。