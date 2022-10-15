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2022年10月15日
兩岸國際
新聞資訊
卓慧思撤換財相再棄減稅方針
【有線新聞】英國首相卓慧思政府陷入危機，受壓下宣布扭轉強硬減稅方針，她強調會留任但宣布撤換財相，改由中間派前外相侯俊偉接任，不過未能平息黨內要求她下台的呼聲。
卓慧思說：「我想坦誠以對，這很艱難，但我們會熬過風浪，因應當前市場問題，我們得改用另一種方式完成任務。」
英國首相卓慧思連日受壓下，再次修訂迷你預算案，「轉軚」決定維持上屆政府下年度增加企業利得稅的建議，是繼上周撤回削減富人稅後，再次在主打的減稅方針上大幅讓步。
卓慧思強調未來要加強溝通，不過在短短8分鐘記者會上僅回答4條問題，她表明會留任首相，但宣布撤換財相關浩霆，對在政府內失去這位忠實盟友表示非常遺憾。
卓慧思任命前外相侯俊偉接任財相，指對方同樣支持高增長、低稅率經濟。
在黨內被視為中間派的侯俊偉，曾是卓慧思競逐保守黨黨魁的對手，7月在首輪投票中淘汰後，轉而支持她的勁敵辛偉誠。
分析認為卓慧思邀請政見分歧的前對手入閣，旨在團結黨友、穩住相位，但惹來本身支持者不滿她減稅立場軟化，而黨內的下台呼聲亦未平息。
有報道引述內閣官員直指，卓慧思政府難以支撐下去，亦有保守黨議員希望推舉辛偉誠等人選取代卓慧思。在野工黨和蘇格蘭首席部長施雅晴均要求提前大選，但面對工黨手握30個百分點民調領先優勢，保守黨難以冒險面對大選。
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