普京︰無意摧毀烏克蘭　暫不會再發動大規模空襲

【有線新聞】烏克蘭全國多地過去一周遭俄軍過百枚導彈轟炸，俄羅斯總統普京指，無意摧毀烏克蘭，暫時不會再發動大規模空襲，他又指未決定會否出席下月的二十國集團會議。

俄軍持續用導彈轟炸烏克蘭多地，聲稱擊中首都基輔及哈爾科夫地區的能源設施，及西部利沃夫的軍火庫。

俄羅斯總統普京稱，目前毋須再大規模空襲烏克蘭，強調莫斯科無意摧毀當地。普京又預期兩星期內，可達成動員30萬後備役的目標，指目前已徵召22萬人，暫時無計劃動員更多人參戰。

他又指無需要和美國總統拜登對話，亦未決定是否出席下月在印尼舉行的二十國集團峰會。

烏克蘭總統澤連斯基指，即使俄軍仍能發動攻擊，仍有武器以威脅世界，但俄羅斯已彌漫戰敗氣氛，毫無勝算。

烏克蘭指美國和德國本月內將提供精密防空系統，美國亦會再增加逾7億美元軍援，包括彈藥和軍車等。

至於自二月底開始，為烏克蘭提供星鏈衛星通訊服務的SpaceX，去信美國國防部表示，無力維持成本高昂的星鏈服務，要求五角大樓接手出資。據報烏克蘭的星鏈服務，一年成本高達4億美元。華府表示正檢視所有選項，以保障烏克蘭網絡通訊。

曾批評SpaceX創辦人馬斯克割地求和方案的烏克蘭總統幕僚，肯定馬斯克協助烏克蘭捱過戰事的關鍵時期，指企業有在商言商的權利，烏克蘭會尋求解決方案，確保星鏈繼續運作．