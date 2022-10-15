海地幫派要求政府撤銷針對成員的通緝令

【有線新聞】海地危機惡化，當地幫派封鎖港口超過一個月，更提出要加入政府及撤銷成員的通緝令。聯合國警告海地近三分一人口糧食和食水不足，陷入飢荒邊緣。

加勒比海國家海地近日爆發多場反政府示威，當地幫派上月更封鎖運送燃料的道路，抗議當局取消燃油補貼，令油價大幅上升，要求總理亨利下台。

首都太子港等多個城市物資短缺，油站關閉，緊急服務亦只能有限度維持。

綽號「燒烤」的幫派首領謝里齊亞提出新的要求，包括容許幫派成員加入政府，並撤銷針對成員的通緝令，但謝里齊亞涉及多宗罪行，包括殺害婦女和小童，相信政府未必會輕易同意。

總理亨利早前已要求外國派軍隊介入，但聯合國安理會未正式討論。

海地自總統莫伊茲去年中遇刺身亡後，幫派橫行，聯合國指幫派成員封鎖運送糧食的渠道，令到海地過千萬人口中，有約三分一人糧食和食水短缺，當地近日再有多人死於霍亂，令人關注爆發疫情的風險。

聯合國指，今年海地獲得的人道援助減少三成，呼籲其他國家協助，解決這輪人道危機。