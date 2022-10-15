航空業招聘會　聘千二名地勤、保安等　應徵者：機場工作見識多　業界稱反應未算熱烈

【有線新聞】航空業一連兩日舉行招聘會，聘請地勤、貨運裝卸員等1,200個職位，業界說年輕人憂慮行業前景，反應未算熱烈。

放寬了入境檢疫，航空業都做足準備，除了加開航班，還要招聘人手。18間在機場提供服務的公司去了荃灣一個商場設攤位，聘請約1,200人，吸引不少大學畢業生來即場應徵及面試。

應徵者鄭小姐：「想申請倉務及貨運，想在機場工作，機場可以看更多東西，加上我對旅遊業也有興趣。早前說『0+3』，我第一時間的心情好像有工作可以做，覺得很開心，不過我想現時是慢慢復蘇中。」

應徵者劉先生：「想做地勤，曾經做過一年半，因為疫情關係而離開一段時間，見到專屬香港國際機場招聘會，覺得有機會可以重返這個行業，離職時平均14,000元，低一點13,000元或高一點15,000元也可以。」

不止貨運及地勤，機場保安、停機坪司機、飛機維修，以至飯堂廚師及文員等等也有空缺。

有地勤服務公司說，疫情期間流失了幾百名員工，現在希望加快招聘，應付未來的航班需求。怡中航空服務人力資源董事陳樂敏：「可能很多年輕人也有些擔心，現時機場及旅遊業（前景）是如何，這一段時間其實是危反而是機，因為不是太多人，我們內部晉升也快了很多。很開心已經有舊同事回來，及他們回來的薪金會按照他們離職時水平給他們。」

機管局說，入境限制放寬後多了人出入境，外國航空公司亦陸續恢復來往本港的航班，相信香港的國際航空樞紐地位不會因為疫情有所改變。