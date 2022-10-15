土耳其北部煤礦致命爆炸多人被困

【有線新聞】土耳其北部煤礦爆炸完成搜救，增至41死、多人受傷，總統埃爾多安到當地指揮善後。

土耳其黑海城鎮阿瑪斯拉發生爆炸的國營煤礦，救援人員通宵搜救，挖掘坑道營救被困礦工。部分獲救的人受傷，被抬上擔架送上救護車。內政部長索伊盧到場視察，了解救援進展。

有已經下班的礦工趕回礦場協助救人，指事故現場慘烈，難以形容。有礦工家屬情緒激動，要在場人士陪同離開。

當地周五傍晚，據報地下約300米深的礦坑爆炸，當時約一百名工人在礦場工作，近一半人在爆炸位置附近，當局初步懷疑是沼氣引發爆炸，又指爆炸一度引發火警，部分坑道倒塌。

土耳其2014年曾發生嚴重礦難，西部城鎮索馬一個煤礦起火，導致逾300人死亡。