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2022年10月15日
兩岸國際
新聞資訊
土耳其北部煤礦致命爆炸多人被困
【有線新聞】土耳其北部煤礦爆炸完成搜救，增至41死、多人受傷，總統埃爾多安到當地指揮善後。
土耳其黑海城鎮阿瑪斯拉發生爆炸的國營煤礦，救援人員通宵搜救，挖掘坑道營救被困礦工。部分獲救的人受傷，被抬上擔架送上救護車。內政部長索伊盧到場視察，了解救援進展。
有已經下班的礦工趕回礦場協助救人，指事故現場慘烈，難以形容。有礦工家屬情緒激動，要在場人士陪同離開。
當地周五傍晚，據報地下約300米深的礦坑爆炸，當時約一百名工人在礦場工作，近一半人在爆炸位置附近，當局初步懷疑是沼氣引發爆炸，又指爆炸一度引發火警，部分坑道倒塌。
土耳其2014年曾發生嚴重礦難，西部城鎮索馬一個煤礦起火，導致逾300人死亡。
埃爾多安到場視察，聽取官員匯報救援善後進度並開會協調，又向死難親屬致哀，並期待受傷獲救的礦工早日康復。他批評出現重大傷亡的礦難不可接受，採礦工作應有更好的預防措施，不應有不必要的風險存在。
部分遇難礦工已由親屬及伊斯蘭教教士為他們舉行葬禮，內政部長索伊奴出席其中一名33歲礦工的葬禮，並在儀式結束時參與扶靈移送，礦工有一名4歲女兒，遺孀另外懷有一名孩子。
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