英國財相侯俊偉履新　指關浩霆、卓慧思減稅方案錯誤

【有線新聞】英國新任財政大臣侯俊偉直指前財相關浩霆減稅方案出錯，又透露日後會調高部分稅項，意味首相卓慧思主打減稅的施政方針，或再度出現大讓步。

連串經濟動蕩下入閣，接替關浩霆出任財相的侯俊偉上任翌日接受訪問，不諱言前財相減稅方案出錯，指自己雖然認同卓慧思，推動經濟增長施政理念，但直言其方法不可行。

他說：「那是個錯誤，因我們要求全面在稅收和支出作出艱難抉擇，以降低非常有錢的人所付的稅款，盲目推行和預測亦是錯的，且未經由預算責任辦公室給予民眾信心，更形容方案盤算正確，首相意識到那問題，因而我才在此處。」

今個月尾公布政府中期預算的侯俊偉，承諾帶領經濟回穩，他坦言要下艱難決定，預告日後或會調高部分稅項，公共開支不如大眾期望般高，公僕亦要想法開源節流，但否認英國將走進緊縮時代。侯俊偉計劃意味卓慧思政府主打減稅經濟方針或再出現大讓步。

被問及卓慧思下台，甚至提前大選可能性，侯俊偉指出公眾不希望再有政治不穩，強調卓慧思聽到坊間對減稅方案批評，認為應以選票評論卓慧思表現。