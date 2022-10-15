foodpanda外賣員不滿減薪罷工　拒接雜貨訂單至下周五　公司稱會補償服務費差距

【有線新聞】外賣平台foodpanda相隔近一年再有外賣員罷工，不滿公司更改送遞距離的計算方式令工資減少；foodpanda說系統出現不如預期的情況，解決問題前會補償服務費差距。

數十名foodpanda外賣員傍晚到九龍灣門市外罷工，批評公司上月更改送遞距離的計算方式，以Google地圖的演算法為基礎，令他們工資減少。

foodpanda外賣員：「約一年前我們也有類似的工業行動，到現時公司用另一個Google計算方法令（工資）最終少了，只是將我們提過的訴求拖延，我們每日的收入對比現在，至少少了30%。」他說這個周末有至少1,000名外賣員響應罷工，隨後的星期一至五拒接全港所有生活雜貨的訂單，直至公司願意談判處理工資少了的問題。

晚餐時段，foodpanda手機應用程式顯示餐廳外賣部分服務繁忙，生活雜貨送遞服務就未有受影響。

foodpanda回應事件說，採用新方式計算距離，不是為了削減服務費，而是要回應外賣員去年罷工時的訴求，但系統出現了不如預期的情況，過去兩星期正在調整，並一直為受影響的外賣員補償每日總服務費的差距，重申去年11月至今從未減少基本服務費。