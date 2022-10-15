港超聯　理文10:0香港U23　追平最大分差紀錄

【有線新聞】港超聯，理文追平賽事最大分差紀錄，主場10比0大勝香港U23。

黃衫理文10個入球，由開賽6分鐘輪流出現。立花稜也禁區快腳射入加盟後首個入球。基華尼頓推順遠射，25分鐘拉開。

理文愈踢愈順，拉也拉不住。洛迪古斯擺脫對手抽掛網，兩分鐘後改寫成3比0。

香港U23後防混亂，洛迪古斯讓給基華尼頓，30分鐘又一球。

2人對4人，8分鐘後基華尼頓回禮，洛迪古斯好事成雙。這位西班牙前鋒之後自己跑出，40分鐘撞入個人第3球，理文半場6球在手。

換邊後仍未收手，47分鐘洛迪古斯單刀又得手。雙方實力懸殊，U23門將龐焯熙如此淡定，結果又出事。洛迪古斯把握攻入個人第5球，58分鐘贏到8比0。

港超最大分差紀錄由傑志保持，2017年大炒港會，和今季大炒深水埗都是10球。理文力爭看齊，73分鐘的李康廉。兩分鐘後，同樣後備入替的加維蘭，邊走邊射為理文「埋齋」，狂數10比0追平紀錄。