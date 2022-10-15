連遭三校拒借埸　台灣升學展突取消　主辦感無奈、難過　有校方指從沒接獲申請

【有線新聞】有團體原定今個周末舉辦兩場台灣升學展覽，但突然決定取消，說因為接連被三間中學拒絕借場，其中一間學校否認接獲租場申請。教育局說不知悉事件，是否租場由校方自行審批。

「台灣各大學香港校友會總會」原定本周末在將軍澳的港澳信義會慕德中學及天水圍的東華三院郭一葦中學舉辦台灣大學教育展，有31間院校參加，包括不少香港學生選擇的逢甲大學、義守大學等。但總會早前收到兩間中學通知無法租借場地，之後找到的替代場地屯門新會商會中學最終也說無法租借場地，令展覽舉行前一晚宣布取消。總會說感到非常不解、無奈、難過及遺憾。

我們向三間中學查詢只有慕德中學回覆，說從未接獲主辦單位的正式申請文件，所以不存在拒借場地，又說是總會會長在展覽舉行前兩天主動提出取消。舉辦今次展覽的「台灣各大學香港校友會總會」1993年在香港註冊，辦事處位於尖沙咀海防大廈703室，這裏同時是台灣的官方升學機構，海華服務基金會的地址。

台灣的陸委會回覆傳媒查詢說，有傳活動受干擾以致無法順利舉行，感到遺憾，希望相關單位正面看待升學活動，以免損及香港學生權益。

本港教育局回覆說，不知悉今次展覽亦沒有就展覽聯絡學校，校方會按環境配套、學生使用情況，自行審批租用校舍設施的申請。