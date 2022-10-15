港超聯　傑志7:0冠忠南區

【有線新聞】港超聯，傑志主場7比0擊敗冠忠南區，升上榜首。

白衫南區的李嘉耀解圍變助攻，基爾頓來不及說多謝，一控一抽，傑志10分鐘1比0。兩分鐘後，費蘭度恰到好處的傳送，尾柱的潘沛軒頂入拉開。

各項賽事3連勝的傑志火力強勁，轟入20球、只失一球，35分鐘明加索夫熨遠柱得手。補時4分鐘，費蘭度的罰球貼近柱入網，傑志領先4球返回更衣室。

兩隊開季均全勝，想不到戰果如此一面倒。換邊後6分鐘，明加索夫「窩利」送上第5隻蛋。

但射手丹恩奴域腳風不太順，面對空門射不中目標。入球還是找明加索夫，82分鐘大演「帽子戲法」。

後備入替的文尼亞斯，兩分鐘後錦上添花，傑志大勝7比0，打破南區今季不敗之身。