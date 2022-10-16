俄邊境訓練場志願兵開火11死　俄稱屬恐襲　澤連斯基再籲被迫上陣俄兵投降

【有線新聞】俄羅斯邊境城市別爾哥羅德，有志願兵在新兵訓練場開火，造成11人死亡、15人受傷，國防部形容是恐襲；烏克蘭總統澤連斯基則批評，莫斯科不認清現實繼續徵兵，令俄羅斯人白白送死。

烏克蘭繼續在東南面反攻，網上流傳片段，有俄羅斯士兵在赫爾松地區跑向烏軍投降。俄羅斯國防部則聲稱，在赫爾松和東部盧甘斯克均成功擋住烏軍的反攻，殲滅百多人，摧毀軍車和浮橋；又派兵到烏克蘭北面接壤的白俄羅斯，聲稱是要協助防衛邊境。

不過俄羅斯近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德的徵兵行動則受挫，俄羅斯親政府媒體報道，有兩名志願參軍的前蘇聯國家公民，周六在當地實彈射擊場向一群正在訓練的志願兵開火，造成多人死傷，國防部指兇徒被當場擊斃，並直指事件屬恐怖襲擊。這次是繼克里米亞大橋爆炸後，俄羅斯時隔一周第二次公布遭到恐襲，據報克里米亞和別爾哥羅德，周六都一度啟動防空系統。

烏克蘭總統澤連斯基宣稱，戰事至今已有6.5萬名俄軍陣亡，指若莫斯科繼續徵兵，陣亡數字可能會高達十萬，再次呼籲被迫上陣的俄羅斯士兵投降。

至於在俄羅斯接連空襲下，扎波羅熱以至首都基輔都有能源設施受損，烏克蘭當局已恢復電力供應，但呼籲基輔等多地居民入夜後節省用電，以免造成停電。