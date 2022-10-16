網上聲稱賣免針紙　毋須病歷診症、索價2,500元起　律師指公司市民或涉串謀詐騙

【有線新聞】本台發現有人在網上聲稱可以安排診所簽發免針紙，過程毋須病歷、毋須診症，付款後到診所提供個人資料即可，索價2,500至3,500元，有律師說公司和付款的市民都可能構成串謀詐騙。

這間聲稱顧問公司上月底在社交平台開設專頁，說可以作為與診所的橋樑，辦理手續後即日可以取得「證明書」，帖文有三張免針紙的相片，有效期90日的索價2,500元，180日的就要3,500元。

我們透過telegram聯絡這間公司，對方聲稱供不應求，全數付款後只需要到診所提供個人資料予醫生，10至15分鐘就可以取得免針紙；又舉例旺角、銅鑼灣都有診所，我們提出到荃灣，對方說可以在南豐附近，約我們翌日交收，並提供兩個銀行戶口，說轉帳後才會說是哪一間診所。

我們問是否需要提供病歷，對方回答當然不用，亦不用檢查，又說他們的醫生不是濫發那一班，需要他們隔一層、分類、有系統分配，不會出現濫發情況。我們再追問具體如何運作，公司拒絕透露，又表明不會現金交收，擔心「捉到正」、一向都是這樣做。

本身是律師的病人組織代表林志釉說，無論是公司和付款的市民都可能犯法。

病人政策連線主席林志釉︰「如果收款後醫生毋須看病歷發出豁免證明書，這是匪夷所思的，如果市民參與的話都會有法律風險，如果他們明知道自己身體並非不合適接種疫苗，而透過金錢交易取得豁免證明書，毋須身體檢查、看病歷或諮詢，可能會構成串謀詐騙的犯罪行為。」

林志釉說如果市民付款後公司失去聯絡未必能追討，因為這樣做本身違法，公司預料市民不敢報案，即使報警亦會被調查 。