劉兆佳：習近平提台灣語調嚴厲　譚耀宗：稱堅持一國兩制是派定心丸

【有線新聞】全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平在二十大報告提到台灣問題時，語調相當嚴厲，要表明反對外部勢力插手台海事務，至於提到一國兩制要長期堅持，全國人大常委譚耀宗認為是派定心丸。

五年前的十九大，習近平在工作報告就台灣問題強調堅持和平統一，今年就說解決台灣問題是中國人自己的事。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次的語調是相當嚴厲，要表明反對外部勢力插手台海事務。

全國港澳研究會副會長劉兆佳：「由於外部勢力插手台灣事務，而台獨勢力又愈來愈囂張，否定九二共識和一個中國原則，中國會否最終用武力解決台灣問題，可能性比以前增加了。但不等於大陸很快對台灣動武，因為中國希望令到其他非武力解決問題的方法得以實踐。」

至於港澳問題，習近平提到要長期堅持及完善一國兩制，人大常委譚耀宗認為是派定心丸。

全國人大常委譚耀宗：「實踐過程中有時需要完善，完善是為更好落實一國兩制，而不是將一國兩制完全改掉，堅持和完善一國兩制同時，是講到與台灣今後解決祖國統一問題，這方面結合起來，港澳能落實好一國兩制 ，有利於台灣回歸。」

對比十九大，今次無再提「推進民主」，改善民生部分就加入「破解社會經濟發展中的深層次矛盾」。譚耀宗：「民主政制等，我們已有完善選舉制度，完善選舉制度後要運作一段時間，才會再考慮。」譚耀宗指報告提到一國兩制是香港最好的安排，相信會成為共產黨的方針政策。