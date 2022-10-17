疫下公院停探訪　臨終病人寧留家休養　家人改裝居所陪走最後一程

【有線新聞】疫情嚴峻時，公立醫院不時收緊探訪安排，有臨終病人決定留家，由家人陪伴走完人生最後一段路，要作出這個抉擇是否容易？過程中遇到甚麼困難呢？

「死亡一定會，重點是你如何死，你死得好不好。」Samuel的媽媽2019年初肝癌復發，至去年9月在家離世，Samuel：「她亦不希望留在醫院，她亦很希望留在家中，第二、我們亦知道疫症下不會有太多探望時間，所以決定不如留家休養。」

陪伴媽媽走完最後一段路，家中也要有些改動，Samuel：「房間要很開揚、很舒服，我媽媽行動不太方便，這些扶手非常重要，是不可或缺的。」

Samuel的姐姐當時全力照顧媽媽，Samuel：「起居飲食的細節一點也不容易，需要抱扶，又要陪她做運動。」

看看醫管局的數字，以2021至22年度為例，超過45,000人在公立醫院離世，但有多少晚期病人選擇離開醫院、在家離世，醫管局沒有相關數字。

有提供支援服務的機構說，疫情下在家離世的病人多了，他們以往每年服務十多名病人，現時每年三、四十個，「毋忘愛」主席范寧：「這個時候（疫情期間）因為醫院或者相關的醫療機構有不少限制，在臨終時可以好好陪伴，讓他了解到大家都是愛自己，其實是十分重要。」

不過他期望政府提供好一點配套，例如存放遺體的地方，范寧：「他是不可使用（生前覆診）醫院殮房，亦不可以去公眾殮房，只有一個選擇就是去殯儀館的殮房，亦不是每間殯儀館都可以存放。」范寧又認為要加強宣傳，增加市民對臨終照顧的認知。