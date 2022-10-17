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2022年10月17日
港聞
新聞資訊
職安健修例｜議員稱僱主罰款千萬過高 何啟明稱阻嚇罰款不該視作營運成本
【有線新聞】政府擬修例提高僱主違反職安健條例的罰則，包括可公訴罪行最高罰款，由50萬提高至1000萬元，有議員在立法會法案委員會上批評是開天索價，政府認為上調罰款合理。
工程界立法會議員盧偉國（經民聯）：「幾個數字，600萬、5000萬、1000萬，哪個數字才能達到政府所言，具阻嚇力的目的，政府一直沒有解說，中間出現如此大的轉折，是否令人覺得信口開河，開天索價、落地還錢。」
勞福局副局長何啟明：「改例不是希望罰到大家，而是希望透過罰款阻嚇大家禁止做某些行為，那些行為是危險的。如果有營運者視之為成本，打算去『計數』，這是不應該的。」
早前選委會議員陳紹雄提出修正案，建議將1000萬元降低至600萬，政府回覆稱1000萬是合理，降低會減阻嚇力，但檢控時限延長至12個月，政府稱會檢視搜證程序，盡早完成檢控工作。
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