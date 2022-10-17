美國耶魯大學研發海陸兩用機械龜

【有線新聞】美國耶魯大學研發出海陸兩用的機械龜，既能游泳又能走路，關鍵在於它獨特的四肢。

這隻機械龜入水能游，上水後也走得很穩。它是由美國耶魯大學研究團隊受到海龜及陸龜的啟發，結合兩者特徵研發的兩棲機械龜。

普遍機械人針對單一操作環境設計，未必能兼顧在陸地和水中都活動自如，但這隻機械龜就做得到，全靠加入人造肌肉製成的四肢，因應環境而變形，在陸上及沙灘，四肢透過加熱和充氣，尖端會彎曲成弧形，有助負重支撐爬行。

當要入水移動，四肢再靠溫度和氣壓改變形態，攤平得猶如「魚鰭」般，讓它能划水暢游。

兩棲機械龜可以用於監測海岸線的海洋生態系統，幫助海洋養殖等，而不怕受波浪、水流和濁度影響。

研究人員相信它一旦經改良，功效會比想像的更多。耶魯大學博士學生貝恩斯說：「我不認為它只局限於一個會四肢變形的機械人，這個想法可以延伸，例如機械身驅能更大幅度地變形，以專攻各種類型的運動及任務。」