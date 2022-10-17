夏寶龍：二十大報告闡述完善一國兩制新戰略　為港澳工作提供行動指南

【有線新聞】港澳辦主任夏寶龍表示，二十大報告闡述了完善「一國兩制」的新戰略，為做好港澳工作提供了行動指南。

二十大廣東省代表團周日下午舉行分組會議，出席的港澳辦主任夏寶龍稱，報告深刻總結一國兩制實踐，特別是香港實現由亂到治的歷史性成就，系統闡述堅持和完善一國兩制的新理念、新思想、新戰略，為做好港澳工作提供了根本遵循和行動指南。

夏寶龍稱港澳回歸後，一國兩制實踐取得舉世公認的成功，但也遇到不少波折，特別是修例風波導致香港局勢，一度出現回歸以來最為嚴峻的局面，習近平和黨中央審時度勢，制定港區國安法，採取一系列治標治本的舉措，完善香港選舉制度，落實愛國者治港治澳等，有力打擊反中亂港亂澳勢力，終結了香港維護國家安全「不設防」的歷史，推進香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。他說，在習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引下，一國兩制一定能夠愈走愈穩、愈走愈好。

而廣東省委書記李希亦在會上表示，廣東要按照中央部署，做好建設粵港澳大灣區、深圳先行示範區和橫琴、前海、南沙等重大平台的歷史機遇。