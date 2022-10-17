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2022年10月17日
港聞
新聞資訊
科學園獲批園內測試自動駕駛車輛 5G系統操作 可偵測70米內障礙物 冀收集更多數據
【有線新聞】科學園獲運輸署批准，在園區測試自動駕駛車輛，希望收集更多數據，令技術未來應用在公共運輸系統。
這輛自動車毋須司機駕駛，透過5G網絡及車聯網系統運作，可載7名乘客及1名操作員，充電3小時可以行駛160公里。馬路如虎口，一旦路上有障礙物怎麼辦？車上裝有11個感應器，可以偵測70米內的行人、物件及車。
城系有限公司高級人工智能工程師吳健源：「突然有人或動物等障礙物衝出馬路，這些時候都會觸發到緊急剎車系統，在時速20公里情況下，停車距離是1.3米。」
萬一情況危急，車上操作員亦可以按下緊急掣剎車，雖然今次只是模擬接駁車服務，但是乘客試坐這輛自動駕駛車時，仍然要按照法例配戴安全帶。
科學園與開發公司希望收集自動駕駛車，與其他駕駛者、行人互動的數據，未來融入公共運輸系統。
城系有限公司行政總監黃慧敏：「是否可以跳出（限制），去多些公路或者地鐵，這個不是車輛本身科技做不到，而是周遭環境，車與車之間、車與人之間、車與基建之間，例如燈柱、紅綠燈，全部的融合要再深化才可以做到。」
這輛車暫定沿科學園東、西大道試行，園區公司11月起可以率先預約，明年初再開放予公眾體驗。
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