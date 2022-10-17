男子多次致電騷擾法官及家屬　違起底禁令囚兩周獲緩刑　另被控不斷打電話罪下月提堂

【有線新聞】一名男子多次致電騷擾法官及家屬，違反起底禁令，藐視法庭罪成，判監14日、緩刑一年。

案情指患有自閉症的19歲被告陳寶康，前年12月在網上社交平台得知一名法官及其妻的電話號碼後，用儲值電話卡兩度致電法官，但沒有人接電話，再六度致電法官妻子，接通後沒有出聲，事件歷時9分鐘，違反高等法院前年10月頒布，禁止對司法人員及家屬起底的臨時禁制令。

被告在警誡下承認，他覺得該法官是「藍絲」及「撐政府」，所以作出惡作劇、致電騷擾，藐視法庭罪成。辯方求情指被告深感後悔，雖然控罪嚴重但案情輕微，被告沒用任何粗言穢語，沒有意圖造成寒蟬效應，希望法官判處緩刑，讓被告為社會作出貢獻。

法官指被告生於破碎家庭，犯案時年輕、沒有案底，事後真誠感到懊悔，即使患自閉症仍成功改過自新，判監14日，緩刑1年，足以反映本案的嚴重性，被告須支付約87,000元訟費。

律政司早前將被告另一項不斷打電話罪，押後至本案有結果後才處理，法官指律政司同時提出民事與刑事訴訟，可能影響律政司形象，希望被告不會受「雙重懲罰」。

案件將於下月18日提堂，警方歡迎裁決，相信定罪起到阻嚇作用。