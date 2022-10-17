發改委：發展國內大循環為主體 外界存誤解

【有線新聞】國家發改委表示，中國將會進一步加大外資投資範圍及力度，亦會深化粵港澳大灣區發展。又指外界認為中國要大搞自給自足是錯誤理解。

國家發改委副主趙辰昕指，中央提出加快構建新發展格局的以來，外界存在不少誤解，甚至認為中國要搞自給自足，他強調中國會繼續加快建設高水平的開放型新經濟體，趙辰昕稱：「國內外有一些聲音認為以國內大循環為主體，就意味著中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足，這種理解是錯誤的。習近平總書記多次強調構建新發展格局，是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環，當今世界經濟全球化的潮流是不可逆轉的，任何國家都無法關起門來搞建設。」

他提到會以港澳為重要著力點，發展橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台，將大灣區打造成國際科創中心：「我們始終把支持香港、澳門作為重要的著力點，不斷地優化提升中心城市功能，有序推進大灣區市場一體化發展。我們將全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展大局中，獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。」

此外，會上有記者提問是否有信心實現年初定下的5.5%經濟增長目標，發改委未有正面回應，只強調第三季度明顯回升。與相較全球各國相比內地的通脹溫和，而且國際收支處於平衡，外匯儲備保持在3萬億美元以上，形容經濟的表現依然突出。