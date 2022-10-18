共融粵劇｜西九首邀聾人演出　即時手語傳譯　《奉天承運》演員：感受節拍有難度

【有線新聞】西九文化區明天和後天公演一套通達共融粵劇，是西九首次邀請聾人演出，亦會有即時手語傳譯，讓非健聽人士都能欣賞。

西九小劇場戲曲節帶來粵劇《奉天承運》，這位飾演太監的演員Jason戲內戲外都是聾人，雖然唱不到戲，但將手語融入粵劇、身段同樣有板有眼，其實這次是他第一次做粵劇。聾人藝術家黃耀邦：「遴選時我收到劇本，裏面有三個角色、三個不同的身份，要我即時轉換演繹三個角色，我覺得很難，角色的對白真是很深奧，是文言文，最後選了我真的很開心，真好。」

Jason本身是一名舞蹈家，平日他靠地板震動去感受節拍，不過粵劇的樂器多數是拉弦、彈撥。有時伴奏十分輕柔，Jason說較難感受，所以很考驗他和健聽演員的默契，他説：「例如我做抱拳的動作，樂師見到我這個動作就知道要起音樂，亦會拉長演奏去等我的動作。」

西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍：「現場會有兩位手語傳譯員，將整套戲用手語翻譯出來，如果西九可以帶頭就好，我們都希望可以帶頭讓坊間其他朋友或團體一起做（共融表演），就算沒有聾啞藝術家參與都能夠吸引更多不同能力人士入場。」黃耀邦：「可能現在社會看不到聾人的長處，甚至看不見聾人這個群體，所以我想鼓勵更多聾人站上舞台，展示自己表演的才能。如果真的可以讓聾人觀眾見到演出有手語，他們都會覺得很好，看得十分高興。」