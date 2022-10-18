施政報告｜李家超預告搶企業、搶人才　聚焦提高香港競爭力　「0+0」暫沒時間表

【有線新聞】行政長官李家超明天發表任內首份《施政報告》，李家超說會提出發展經濟、改善民生措施，並會增強香港競爭力、解決土地房屋問題，至於放寬入境檢疫「0+0」暫時未有時間表。

《施政報告》封面選用綠色，李家超說代表希望、生命力及和諧穩定，另外附有政策措施篇章。他早前預告《施政報告》重點，會推出措施「搶企業、搶人才」，以及推動造地建屋，行政長官李家超：「我亦會在施政報告中提出關於發展經濟、改善民生的政策和措施，包括土地房屋問題及如何增強香港的競爭力等。」

不過入境檢疫何時放寬至「0+0」，外界預料施政報告不會觸及，李家超說理解大家想放寬，但要有序逐步對外開放，「我強調是要穩打穩紮，一定要繼續看著，會否再有新病毒株不知道。另外是有關傳播率，在我們設計『0+3』時預期趨勢應該會向下跌，（傳播率）應該是1以下，但現在已經回到1.3，傳播率表示確診數字會上升。剛才提到某些重症、死亡趨勢有上升，這方面要繼續看情況作出平衡，決定真正的路怎樣走。」

被問到北上前「逆隔離」進展，李家超說兩地仍在商討解決閉環管理、病毒量標準等問題，確保不會為內地帶來額外風險。