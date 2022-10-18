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2022年10月18日
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免針紙覆核｜郭卓堅申法援被拒上訴得直：公義站在每一個人身邊
【有線新聞】郭卓堅司法覆核要求推翻政府廢除二萬多張免針紙的決定，他申請法援被拒、不服上訴，高等法院裁定他上訴得直。
非公開聆訊進行了近一小時後，郭卓堅上訴得直，他説：「我經常都說『何處覓青天』，今次法官很好，他亦知道是公眾利益，法援在幹甚麼。上次我打丁權丁屋官司，我完全不是持份者，這是公眾利益法援亦批出，為何可以不批？正義和公義都站在每一個人身邊，不會經常黑雲，總有青天的一日。」
郭卓堅早前提出司法覆核，要求推翻政府廢除二萬多張免針紙的決定，他之後申請法援被拒。法援署解釋，郭卓堅沒有七名涉案醫生簽發的免針紙，認為沒有法定地位提出司法覆核。至於司法覆核案排期星期四開審，法官高浩文早前頒布了臨時禁制令，暫緩政府廢除免針紙的決定。
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