(C)LSD-1300(TUE) 前年五一遊行分組違限聚令　社民連、工黨上訴被駁回　官：有共同目的、距離很近

【有線新聞】社民連和工黨8名成員前年勞動節分成兩組遊行，違反限聚令罪成，高等法院駁回上訴。社民連說需時考慮是否再上訴，又說現時最重要是取消限聚令。

社民連成員黃浩銘、曾健成到法院取判詞後，說需時研究，再決定是否上訴。社民連成員黃浩銘：「現時這個司法機構的文化，一個我認為比較保守的文化沒有太大期望，現時的關鍵是限聚令不再是4、5、6、7、8人的問題，而是取消限聚令的問題。在過去一段比較長的時間，我們有很多基層勞工，他們在新型肺炎疫情中都已身處水深火熱中。」

他們在前年五月一日連同吳文遠、李卓人和梁國雄共八人，分成四人一組，由金鐘海富中心遊行至政府總部，被票控違反當時的四人限聚令罪成。判詞指上訴的關鍵是如何詮釋「聚集」一詞，法官認為包含共同目的概念，他親自看過片段，認同當時八人聚集，為勞工權益而示威這共同目的，不理警方指示遊行，帶同標語、有備而來。又說以防疫角度而言，他們不論是多於或少於1.5米距離，都是很近的，示威維持約10分鐘，若非警方介入，不見有停止的跡象，肯定他們有群組聚集的意圖，違反限聚令。

法官相信他們真誠表達勞工權益的訴求，但除了遊行之外還有其他方法，要遊行亦不一定要八人一起。經慎重考慮，顧及憲法權利的重要性後，裁定被告參與群組聚集是沒有合理辯解的，

判詞說各被告明知違例下執意繼續遊行，增添傳播風險，若從輕判刑難免會向公眾發出錯誤信息，維持原判監禁14日、緩刑18個月。