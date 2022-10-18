商用航空中心建新客運大樓　蘇澤光冀設大灣區通行證簡化出入境手續

【有線新聞】香港商用航空中心擴建舉行動土儀式。機管局主席蘇澤光說，希望香港和大灣區城市能簡化出入境手續，設立特別通道和通行證，方便兩地居民往來。

機管局主席蘇澤光：「我有一個夢想，兩地最終會有個逐漸消失的邊境， 即使有『一地兩檢』，也要經過兩個關口，為何我們不能有天建立專為大灣區而設的通行證，為持證人設立專門通道，過境時仍可有人面識別，儲存有關數據。這方案能夠在歐盟20多個國家實行，為何我們不能在屬於同一國家的城市實行。」

香港商用航空中心用4億，興建新客運大樓、擴建候機大樓，預計2025年完成，佔地面積由1.6萬平方米，增至2.45萬平方米。中心說「0+3」入境檢疫措施實施後，航班查詢比疫情時上升一倍，有信心來港旅客會增多。