海關截可疑貨物　報稱變壓器內藏76公斤疑冰毒、市值4600萬　今年第三宗

【有線新聞】海關在機場檢查一批報稱是變壓器的空運貨物，檢獲約76公斤懷疑冰毒，市值4,600萬。

檢獲的懷疑冰毒有45包、重76公斤。海關根據情報，上周四在機場扣查一批空運貨物，貨物報稱是變壓器，由墨西哥寄出，經香港轉去澳洲，經X光機檢查，變壓器的影像有可疑，只看見簡陋結構，沒有高壓電線或線圈，表面有焊接痕跡，字體深淺不一，變壓器頂部的螺絲被磨平再重新上色。

海關用了約兩小時打開頂蓋，發現變壓器注滿絕緣油，毒品暗藏在3個鐵箱內，是今年第三宗在南美運來，將毒品收藏在變壓器案件。

海關毒品調查科高級調查主任梁國威：「對比之前兩宗，今次保留更大部份油浸式變壓器的零件，用最裏面的三件線圈組件騰出空間放置毒品。用不同包裝形式，嘗試填滿線圈的位置，模仿正常可以運作的變壓器。」

海關今年至今檢獲3.4噸毒品，比上年同期增加了8%，其中1.1噸是冰毒。