美國譴責俄軍空襲烏克蘭斥為戰爭罪行負責

【有線新聞】烏克蘭首都基輔等多地再受空襲，總統澤連斯基指控俄軍空襲民居，破壞國內三成發電站，表明與俄羅斯總統普京已無對話空間。美國亦強烈譴責俄軍，強調要為戰爭罪行負責。

烏克蘭首都基輔周一清晨再度受襲，警方發放片段，多名警員向天開火，試圖擊落來犯的無人機。

軍方指單在半日內已擊落37架俄軍無人機，佔來襲無人機數量的八成半，並成功攔截部分巡航導彈。

但其中一架自殺式無人機撞向基輔一座住宅大樓，造成一名孕婦及她家人喪生。

總統澤連斯基指全國連夜有25處設施受襲，電力供應進一步受影響。

南部扎波羅熱核電廠亦受波及，再次一度斷電。

烏克蘭外交部指控俄軍以伊朗製自殺式無人機空襲，直指伊朗是俄羅斯恐襲及戰爭罪行的共犯。

莫斯科無正面回應，僅宣稱以精準武器打擊烏克蘭軍事目標和基建。而伊朗駐聯合國代表則否認向俄軍提供無人機。

美國白宮直指德黑蘭說謊，並強烈譴責俄軍的空襲，表明俄羅斯要為戰爭罪行負責。

澤連斯基則再次呼籲國際向烏克蘭提供更先進防空系統，又提到會繼續營救被俄羅斯俘虜的烏克蘭人。

烏方周一釋放110名俄羅斯囚犯，換取俄方釋放108名女戰俘包括30多名曾受困於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的婦女。