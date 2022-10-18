謀殺案假釋八旬老翁　認向四護老院職員潑通渠水囚15年　官斥依然非常暴力

【有線新聞】因謀殺罪獲假釋的八旬老伯不滿被護老院沒收按金，前年向4名職員潑通渠水，承認兩項控罪、判囚15年。法官指被告跟22年前一樣危險，似乎之前的刑期阻嚇極少，應監禁至消除風險。

事發在2019年9月，87歲被告李添銓搬出葵涌百好護老中心，但沒有提前通知，被沒收8200元按金，4個月後他到院舍向護理員潑通渠水，令護理員毀容、受永久傷害，他早前承認兩項蓄意淋潑腐蝕性液體罪。

辯方求情指，被告在政府工作了一段長時間，年紀老邁、高血壓、心臟有問題，很大可能要在監獄終老，希望法官行使酌情權。法官判刑指，同意被告去到人生最後階段，但他答辯當天才認罪，他細心計劃行事，選擇在午飯時間下手，令無辜的人受傷。他帶三樽硫酸犯案，濃度高達98%，雖然最後只用了一樽，但毫無疑問是要對目標人物造成最嚴重傷害，比同類案件嚴重。

被告過往兩項刑事紀錄都涉及暴力，2001年謀殺同事被判終身監禁，獲赦免減刑後2018年獲假釋，但一年半後再犯事，只要事情不順意便使用暴力，似乎是之前監禁刑期阻嚇極少。被告在判刑前情緒激動，大叫說被護老院詐騙，法官一度休庭等他平伏情緒，又指被告表現仍是很暴力，跟22年前一樣那麼危險。決定判囚15年以消除對社會風險。