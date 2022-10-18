地盤塌天秤｜勞處料明年初完成調查　孫玉菡稱有信心六個月內提出檢控

【有線新聞】秀茂坪安達臣道地盤上月初發生天秤倒塌工業意外，勞工處說預計明年年初完成調查。勞工及福利局局長孫玉菡說，有信心可在法定時間內提出檢控。

安達臣道地盤塌天秤意外造成3死6傷，勞工處說已經完成巡查全港所有天秤，調查報告何時出爐，亦終於有時間表。

勞工處助理處長（職業安全）陳家禮：「按現時調查進度，我們相信可以在事發後的4個月左右完成調查。」

立法會議員黃國：「會否影響現時一千多名工友都要繼續停工至（事發後）4個月？」

陳家禮：「我們會檢視（承辦商）能否做到足夠安全措施，令我們滿意。如果這些措施令我們滿意，而收到其正式申請後，我們會考慮將暫時停工通知書撤銷。」

在現行法例下，勞工處要在事發後6個月內提出檢控，勞工及福利局局長孫玉菡說，有信心趕得及處理。孫玉菡：「最重要是要調查清楚，掌握所有證據，如有任何違法、需要追究的，我們一定會按法律條文，就所有違法人士或公司，我們會採取法律行動。」

正在審議的職安健修訂條例，建議將嚴重工傷意外的最高罰款額增至1,000萬元，不過有議員提出修正案，建議調低至600萬元。孫玉菡強調政府擬定的罰則是經過深思熟慮，不過檢控期限是否要延長至12個月，就有調整的空間。