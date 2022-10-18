入境0+3｜多人申國際車牌外遊　最長排三小時、聶德權網上抱怨　運輸署：會增電子派籌

【有線新聞】放寬入境檢疫措施後，多了人申請國際車牌外遊，運輸署上月批出逾萬張，按年上升近兩倍，排隊申請一度要等3小時。

在長沙灣的牌照事務處，辦理國際車牌的籌派完之後，依然有人來碰運氣。不過沒有了，這裏全日300個籌分上、下午派，很早便取光。裏面的人不多，因為這裏不接受即場辦理。運輸署都留意到，近日國際車牌申請顯著增加，已經適時調配人手處理。運輸署上月發出了過萬張國際駕駛許可證，較去年同期4,100多張增加1.8倍。

公務員事務局前局長聶德權都抱怨，要排隊3小時申請國際車牌，形容長龍久久不散，其中一個Hashtag寫「善用科技」。運輸署署長羅淑佩留言回覆聶德權，說近期多人出門，申請增加，承認「清龍」有難度，又說如果大家有計劃出門，就提早郵寄申請，最快10個工作天內收到。羅淑佩之後在自己Facebook撰文，說年底前會將駕駛執照電子派籌推展到所有牌照辦事處。