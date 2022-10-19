施政報告｜《基本法》測試擴至直資校　教師須參加內地學習團　STEAM教育設KPI指標

【有線新聞】施政報告進一步加強師生國民教育，包括擴展《基本法》測試要求到直資學校、資助幼稚園老師，亦要求新入職或擬晉升的老師參加內地學習團，另外又為加強STEAM教育訂立多項KPI指標。

李家超上任後強調全面推動愛國教育，新一份施政報告由教師入職、操守和培訓入手。李家超：「擴展《基本法》測試要求，本學年起公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，下學年起擴展至所有『直接資助計劃』學校，及參加『幼稚園教育計劃』的幼稚園。」

視乎內地何時恢復免檢疫通關，所有官津直資的新入職教師及官津學校擬晉升的教師須參加內地學習團。消息指至少要參加一次，一般交流團行程3至4日，例如參觀企業、文化設施，而當局只是鼓勵性質，無提及不參加的後果。

另外，將提供一筆過6,000萬撥款支持所有資助幼稚園舉辦中華文化活動，本學年起每年至少要舉辦一次。在學校層面將會推行「優化學校發展問責架構」，提高教員的問責精神，落實全校參與模式、完善國民教育，消息指預計一至兩個內推出指引。

創科發展亦是施政重點，教育局為大、中、小學制定一系列KPI配合。2024／25學年前，至少四分之三資助學校高小推行強化編程教育；初中加入創科元素如人工智能。資助大學方面，未來五年內有35%學生修讀STEAM學科，60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關學科。

至於青年發展，政府擴大「青年委員自薦計劃」，目標今屆政府任期內將參與指定政府諮詢委員會的名額由60個名額加大至不少於180個。

明年起每年舉辦「香港青年節」，邀請各界共同舉辦各種活動凝聚年輕人。