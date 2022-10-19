施政報告｜料末來五年建逾七萬個單位　倡降強拍門檻　擬建三幹道、三鐵路

【有線新聞】私營發展方面，李家超預計未來五年可興建不少於72,000個私人單位，提出精簡環評、收地等程序及建議降低強拍門檻，政府同時提出六項運輸基建配合發展，包括連接天水圍至古洞北的北都公路，以及接駁元朗錦田至九龍塘的中鐵線等。

長遠房屋策略最新推算，未來十年私營房屋需求是129,000個單位，李家超以此為基本目標，未來五年通過賣地和鐵路物業發展興建不少於72,000個單位，特首李家超：「再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。」

建屋要提速、造地要提效，李家超提出精簡規劃、環評、收地和基建各項程序，非大規模項目生地變熟地的時間將由最少6年減至4年，大規模項目由13年減至7年，環評程序會壓縮到18至24個月。又建議放寬強拍門檻，樓齡50年或以上的由8成業權降至7成；70年或以上的降至6成。

李家超：「交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，積極提升香港作為金融商業和貿易中心的競爭力。」這個人工島就是上屆政府提出明日大嶼計劃之內，今年內會就填海範圍、土地用途交通基建及財務安排作出建議，明年開展環評、2025年上馬。未來十年會依時提供約3,300公頃新平整土地，不少於1,300公頃來自北部都會區，計劃於五年內為所有發展項目啟動收地程序，會採用較高的地積比住宅用地最高6.5倍、商業用地就是9.5倍。

房屋要有基建配合，施政報告六項重點運輸，包括興建「北都公路」，由天水圍途經新田連接古洞北，提升北部都會區的運輸容量，其餘包括沙田繞道、將軍澳-油塘隧道、港深西部鐵路、中鐵線及將軍澳線南延線。消息指全部項目未有落成時間表，未知預算、不排除以發債方式興建。