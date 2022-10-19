施政報告｜訂逾百個KPI監督政府工作　推表揚榜獎勵公僕　兩區明年試行「關愛隊」

【有線新聞】李家超將會成立「特首政策組」，並訂出110個關鍵績效指標KPI，監督各項工作的成效，表現好的公務員會有獎勵。另外，十八區關愛隊明年會在荃灣及南區試行。

李家超在施政報告說要提高治理水平，提出今年內成立特首政策組，要從大局觀及國際觀出發掌握本地民情，深入研究內地政策及國際形勢，直接向特首匯報，目標是提升政府對長遠策略議題的研究及倡議能力。

針對公務員的管理，李家超說要履行愛國者治港，更新《公務員守則》，明年第一季徵詢職方意見，到年中前會推出「行政長官表揚榜」，定期公開表揚優秀的公務員，表現欠佳、而且無改善的公務員會及時終止聘用。政府亦會制定措施提升處理紀律個案的效率。現行的動員機制將增設「全政府動員」級別，各部門要預先制定指定人員名單隨時候命、定期演練，以應對需要大量人手的重大事故。

李家超又履行競選承諾，訂立了110個關鍵績效指標KPI，未來會訂立更多指標。特首李家超：「讓市民有『獲得感』，切實感受到施政成果為他們帶來裨益，以便監督進度和成效適時改進。」部分KPI針對新成立的四個工作小組，以打擊衞生黑點為例，明年年底前要將600個黑點減少至少75%，鼠患主要黑點亦要減半，還要糾正污水渠錯駁的問題，目標後年年底前將污水量減半。李家超：「這些『治理體系』已做出一些成績，成功在短時間內打擊多個清潔及阻街黑點，讓一條在土瓜灣被非法霸佔多年的公眾後巷回復舊貌。」

李家超競選時提過成立18區關愛隊，施政報告說要將18區劃成小區，廣納地區組織成為小區關愛隊，探訪有需要的人，明年第一季率先在荃灣及南區推行，之後逐步擴展至另外16個區。外界關注關愛隊長遠會否取代區議會，施政報告未有答案，只是說會檢討…