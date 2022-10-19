施政報告｜醫療券增至2,500元、夫妻可共用　合規內地藥物可在港銷售　研引入非本地牙醫

【有線新聞】施政報告提到，今年內推出基層醫療健康藍圖，長者醫療券會加500元至2,500元，夫妻可以共用，並擴大適用範疇包括營養師、言語治療等，為確保有足夠醫護人手會研究引入非本地培訓牙醫及護士。

上屆政府開始制定的基層醫療健康藍圖今年推出，兩年後成立管理局專責統籌及管理基層醫療。行政長官李家超：「以地區康健中心作為樞紐，統籌為市民提供的基層醫療服務與私營醫療界別，共同推廣一人一家庭醫生理念。」

藍圖包括容許夫妻共用醫療券，擴大至看聽力學家、營養師、臨床心理學家、言語治療師及購買助聽器等醫療設備，明年實施為期三年的先導計劃。醫療券增至2,500元，長者使用了1,000元後，會收到新加的500元。同時亦有為期三年的慢性病共同治理先導計劃，經地區康健中心識別有高血壓及糖尿病高風險的市民可轉介到私營檢查，政府資助一半費用。

醫管局亦會全力推動首個十年發展計劃，未來五年增加4,600張床及80間手術室，第二個十年計劃包括建設北部都會區醫院網絡。為增加公營醫療人手會研究引入非本地培訓牙醫及護士，及要求醫護要服務一定年期。

內地註冊藥物在合乎安全、效能及質素標準後，可以在香港註冊及銷售。報告建議開設中醫藥發展專員職位訂立發展藍圖，將中醫藥門診名額在明年底前由60萬增至80萬。

行政長官李家超：「政府會質量並重改善安老服務，貫徹居家安老為本，院舍照顧為後援的方針。」政府在五年內增加兩成安老院宿位、即6,200個，其中2,600個明年投入服務，考慮向發展商提供更多誘因，例如寬免總樓面面積在私人發展項目興建安老設施。

關愛基金下長者及殘疾人士的照顧者津貼明年10月起恆常化，並提高金額，例如低收入家庭照顧者每月加600元至3,000元。