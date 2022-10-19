施政報告｜特首下月率團訪泰「說好香港故事」　推「訪客計劃」贊助逾千政商領袖訪港

【有線新聞】施政報告亦強調要說好香港故事，李家超與主要官員將親身外訪，包括11月到泰國出席APEC領導人非正式會議，由財政司司長領導的專責小組，亦會推出訪客計劃贊助不同地區的政商領袖訪港。

要說好香港故事，李家超在施政報告說他與主要官員將親身率團外訪，包括11月的APEC領導人非正式會議及貿發局明年在泰國舉辦的「邁向全球、首選香港」活動。

財政司司長亦會領導專責小組，聯同商界、貿發局、旅發局等「香港隊」成員到訪傳統和新興市場，亦會推出訪客計劃，邀請1,000名來自內地和海外，不同界別的政商、媒體領袖，贊助他們訪港並安排專屬行程。

李家超說香港是多個「世界第一」，包括全球最自由經濟體，亦是國際航空貨運量最高的城市等，這些都是香港引以為傲的獨特優勢，要讓世界看到香港的光芒。

李家超：「國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意對國家抹黑造謠，歪曲香港的狀況，我們要向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇，說出香港是讓人實現夢想的一個好地方。」

除了外訪說好故事，李家超說各政府部門及機構都要參與金融發展局及投資推廣署，會展開環球推廣活動。香港電台會強化跨媒體多語廣播，讓外籍人士掌握香港的優勢，駐內地辦亦會支持不同界別訪問內地。

施政報告列出多項KPI，包括經貿辦要在2024年派員訪問外地至少2,700次，公開演說不少於1,000次等，活動次數比今年多兩成。駐內地辦要造訪內地機關不少於3,200次，參加至少800次商貿會議等，次數比今年多一成半。