施政報告｜交通津貼延長半年 倡推新一輪賞你遊、賞你住 爭取2035年前零廢堆填

【有線新聞】施政報告亦建議立法要求大型屋苑、屋邨等分類收集可回收物品，公屋試行收集廚餘，爭取2035年前達致零廢堆填。另外，交通津貼會延長半年，至明年4月底。

要帶動經濟、刺激本地消費，施政報告建議推出新一輪「賞你遊」和「賞你住」。為減輕市民出行負擔，公共交通費用補貼會延長半年，至明年4月30日。每月交通費超出200元，繼續補貼三分一、上限500元。

為了建立宜居香港，政府訂立減碳目標。行政長官李家超：「為達致2035年『零廢堆填』的目標，我們必須加緊各項減碳行動。」

除了即將實施的家居垃圾徵費，政府明年年初會提交條例草案，管制餐具等即棄塑膠，並研究立法要求大型屋苑、屋邨和多人居住的單幢房屋分類收集可回收物品。今年內亦會開展新試驗計劃，在公屋收集廚餘。

另外亦會增建休閒設施，包括在香港島建造長約60公里的「活力環島走廊」，連接港島北岸及南區的海濱和郊野步行徑，5年內駁通九成長廊。大嶼山南部約1000公頃的綠化地帶，亦會研究發展做生態旅遊。

藝術方面會成立文化委員會，由文體旅局局長楊潤雄領軍，消息指預計明年第一季投入工作，制訂文藝創意產業發展藍圖，包括要求香港演藝學院研究在北部都會區設立新校舍和增加非本地生的比例等。