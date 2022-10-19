政法委指法制建設取得巨大成就　公安部：中國是最安全國家之一

【有線新聞】中央政法委表示，自黨的十八大以來，中國法制建設取得巨大成就，全面依法治國總體格局已基本形成；而公安部就強調，中國是世界上公認最安全的國家之一。

習近平在二十大報告提到要明確全面推進依法治國，總目標是建設中國特色社會主義法治體系。中央政法委表示，各項行政法規在過去十年，不斷完善和修訂，中國的法制建設取得了巨大成就。

中央政法委副秘書長誾柏表示：「截至今年9月底為止，現行有效法律有293件、行政法規有598件、地方性法規有13000餘件。10年來，制定和修訂了159部中央黨內法規。法律面前人人平等保障機制不斷完善，人權法制保障顯著加強，嚴格規範公正文明執法水平不斷提高。」

他強調，自黨的十八大以來，全面依法治國的總體格局基本形成，日後將會重點統籌，行政立法、執法等四大職能，加快完善依法行政的制度體系，完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系。

公安部就表示，十年來，國內犯罪率下降，是嚴厲打擊敵對勢力滲透的成果，強調中國是世界上公認的最安全的國家之一。公安部副部長許甘露表示：「嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力的滲透、顛覆、搗亂、破壞活動，嚴厲打擊侵害人民群眾生命財產安全的各類違法犯罪。2021年，根據國家統計局的調查，安全感達到98.6，較2012年提升了11個百分點，當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。」

許甘露又說，會堅定推進國家安全體系的新部署和新要求，著力防範影響社會穩定的各類風險隱患，包括集中打擊整治群眾突出的違法犯罪。