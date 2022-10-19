施政報告｜設300億共同投資基金　引創科企業來港　施永青：成效不及私人、命中率不及一成

【有線新聞】施政報告建議撥款300億元設立「共同投資基金」，由政府牽頭投資具潛力的創科企業，吸引他們落戶香港。

為吸引更多創科企業落戶香港，施政報告提出在未來基金撥出300億元，成立「共同投資基金」。基金由政府主導，引入和投資落戶香港的企業，目標在2027年或之前吸引至少100間有潛力和具代表性的創科企業，在香港營運或擴展業務，包括至少20間企業龍頭。

行政長官李家超：「目標是甚麼？我們是在搶企業、搶人才之下成立，目的是香港整體產業發展與機遇，因為多方面手段再加上投資，可以更相輔相成。都不是只為賺錢，這是扶持香港長遠發展的基金。」

本港主要競爭對手新加坡早年分別設立淡馬錫控股和新加坡政府投資公司，被歸類為新加坡主權基金，政府消息強調新基金不是主權基金。

中原集團創辦人施永青：「根據外國經驗，以政府資金投資成效不及私人那麼好，始於公務員按章辦事，很難冒一些必要風險。通常做十次交易，成功一次已很好，通常不及10%的命中率，但回報高，成功就很高回報。」

為了協調這項新投資，政府同時宣布成立「香港投資管理有限公司」，連同另外三個現存基金一併交由財政司司長管理。政府消息表示，由於金管局有法定權責，不可作大膽投資，有必要「另起爐灶」。