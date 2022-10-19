施政報告｜籠屋長者指簡約公屋名額少、不敢奢望　關注團體憂實效不大、難助夾心社群

【有線新聞】有籠屋長者說，會申請簡約公屋、盡快上樓，不過認為首批名額太少。關注團體就批評，施政報告的措施幫不到夾心階層。

「這裏兩呎半闊、六呎長，上落很辛苦，我弄傷腳就是因為這道門太窄。」81歲的韋先生在油麻地這個籠屋單位住了五年，月租2,000元，輪候公屋近五年。聽到即將有簡約公屋，他說會申請，但不抱太大期望。籠屋戶韋先生：「（編配公屋）編號才到433幾，我的編號是439幾，以十萬計，433至439相差七千多個號碼，哪輪到我？（簡約公屋）建好再說，（首批）1,000個未必輪到，我也不敢奢望。未曾做到成績出來，（現屆政府）上任才兩、三個月，講就天下無敵，做就有心無力。」韋先生說，籠屋環境很差，經常被木蝨咬，又會被人偷東西，去洗手間次次都要鎖門，希望盡快排到公屋。

本身是房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣就認為，由政府主導起簡約公屋是好事。立法會議員梁文廣：「簡約公屋其實填補了現有過渡性房屋的不足，未來五年起三萬個單位，填補了我們常說的頭輕尾重問題。」

不過有關注團體覺得簡約公屋始終是過渡性，不能真正解決公屋供應問題，又說今次施政報告房屋政策不夠全面。本土研究社成員陳劍青：「未能進入公營房屋體系，但又買不起私樓的夾心社群，其實看不到有具體政策幫他們解決房屋問題。賣地表中的住宅發展有多少會做首置樓，全部都沒有具體目標、績效指標。」

他認為政府應該仿效國際做法，制定房屋可負擔性指標，例如市民平均用幾多年的收入可以買到樓，以量度房屋政策成效。