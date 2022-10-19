施政報告｜被問知名樂隊因防疫措施未能來港　李家超：政策須考慮不同人需求

【有線新聞】行政長官李家超在施政報告論壇，被問到有世界知名樂隊因防疫措施窒礙了來港舉行演唱會，他說制定防疫政策時要考慮不同人的需求。

行政長官李家超：「某一個當事人，她考慮不同因素而作出決定，我是理解的，但我亦不可能只想一個利益，完全忘記在防疫上影響著整體七百萬人，特別是一些高危人士在這方面可能受到的風險。（即是說這麼多個政府專家顧問均表示有機會0+0，但你仍認為毋須聽專家的說話？）專家的意見未必完全一致，有些沒有發聲但有醫學知識的人都提醒我要小心一點，醫學專家應說醫學的事，醫學專家說商業的事，相信由商界說會較適合，每個人最擅長的範疇說最範疇的事，便最值得我們聆聽。」