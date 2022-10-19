甲一籃球聯賽總決賽　南華65:59香港東方(場數2:0)

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽總決賽次回合，南華贏香港東方6分，贏多一場就衛冕。

紅衫南華的張延隆頂住身位右手放入，上場贏16分先拔頭籌。

今場早段兩邊都未入局，到第二節東方曾經拉開7分，彈力十足的徐遠成，之後再有楊睿騏插花擺脫余理洋，第二時間得手，交出全隊最高18分。

南華兩位中鋒朱亮、陳曉峰半場三犯，卜聿揚沒人能守住。

五場三勝制下，東方再輸就落入絕境，手感及優勢第三節未能維持，逾5分鐘沒分數進帳。

南華第四節乘勢反超前，梁兆華在緊逼下另一邊乖巧勾入，他有球隊最高13分。最後兩分半鐘朱亮射入關鍵三分，拉開6分差距。

2018年冠軍戰，東方落後0比2連追三場捧盃，前半段劇本重現，又要博神奇反勝。

南華結果贏65比59，場數2比0，再贏一場就衛冕。