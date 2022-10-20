再有內閣成員辭職　英揆卓慧思重申不會下台：我是位戰士　夏博思接任內政大臣

【有線新聞】英國首相卓慧思內閣再有人事變動，內政大臣柏斐文辭職，是一周內第二名辭職的內閣成員。卓慧思在國會接受質詢，重申不會下台。

上任僅六星期，卓慧思政府因大規模減稅方案引發動盪，迫切尋求表現政府團結和穩定之際，內閣再有人事變動。內政大臣柏斐文最新宣布辭職，她稱自己違規用私人電郵發送政府文件給國會同僚，知悉出錯後已經即時通報，願承擔責任並辭職。她在辭職信直言假裝無犯過錯、寄望事情會神奇地好轉，並非嚴肅的政治，又表明對政府的方向感到擔憂。分析認為，柏斐文信中暗示卓慧思也該為自己所犯錯誤負責並下台。

內政大臣一職由前運輸大臣夏博思接任，他在內政部辦公室外見記者，坦言政府正處於動盪時期，英國內政大臣夏博思：「我期待擔任這角色，為英國人民提供所需的安全保障，無論國會正發生甚麼事。」他讚揚新財相侯俊偉在預算案方面工作，但隻字不提卓慧思，沒有交代會見對方時討論的事。夏博思在黨魁選舉時支持卓慧思的對手、前財相辛偉誠，卓慧思這次任命可視為試圖平衡黨內不同陣營。

除了在黨內受壓，在黨外面臨排山倒海的抨擊，卓慧思稍早時到國會下議院面對質詢，強調不會下台。工黨黨魁施紀賢：「削減45%最高所得稅沒有了、削減公司稅沒有了、降低20%基礎所得稅沒有了、兩年電費凍結沒有了、免徵購物稅沒有了、經濟信譽一同沒有了，還有她最好的朋友、前財相走了。全都走了，那她為甚麼還在這裡？」

英國首相卓慧思：「我是位戰士，不是輕言放棄的人，我行事以國家利益為先，確保經濟穩定。」保守黨1922委員會據報開會討論黨內領導問題。