有調查指今年平均加薪3.5%　創疫後新高　指挽留人才首要做好薪酬、福利

【有線新聞】有調查顯示，本港僱員今年平均加薪3.5%，創疫情以來新高。

香港人力資源管理學會今年1至9月，訪問178間機構及企業，九成六的機構今年有加人工，只有4%凍薪 ，僱員薪酬平均加3.5% ，扣除基本通脹率後淨加薪1.6%。加薪最高是電腦、多媒體及資訊科技業，加幅接近一成，最低是社會服務、教育界、非牟利機構，只有2.5%。展望明年有六成八機構計劃加薪，12%就預料凍薪，預計明年平均加薪3.6%。

香港人力資源管理學會會長孔于人：「最簡單最容易做是加人工，這是最現實，很多企業現時已作出決定，因為不加薪人才會被搶走去對家、別人公司。目前數據顯示，部分人疫情之後，對工作和人生有另一看法。可能離職後不一定做自己原先行業，可能選擇轉工、轉行業，甚至不想太博，只做好基本事情，所以人才流失下要挽留人才，第一步要做好薪酬和福利。」