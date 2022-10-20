施政報告｜李家超強調抗疫方向清晰　稱23條須具安全系數涵蓋潛在威脅

【有線新聞】特首李家超出席立法會答問會，被質疑施政報告無提及入境檢疫「0+0」，他說要考慮香港整體情況，方向是令民生和經濟活動有更大空間。

特首李家超到立法會，就首份施政報告回應議員質詢。有議員不滿施政報告未有提及疫情下復常的路線圖，新界西北（實政圓桌）田北辰：「最失望就是這份施政報告完全沒有提及『0+0』和我們對外的復常路線圖。」

行政長官李家超：「這個目標你和我也是一樣，你和我不同的地方就是你考慮的因素比我考慮的少，我考慮的是香港整體，我考慮的是我不希望走的路會反反覆覆，路線是清晰，我的方向不會改。所以你說沒有路線是不正確，我絕對是有路線，唯一是我現在不能說給你聽，我一月、下一個月會做甚麼。」

議員批評施政報告無提及時間表的，還有基本法23條立法，選委會界別何君堯：「在施政報告第13段輕輕帶過23條，說要做準備工夫，特首你這麼有承諾，為何不在23條立法作出時間性？」

李家超：「我不喜歡反反覆覆，我不喜歡做完一件事又要再補救。國家安全是對敵的情況，例如用間諜，這些手法不需要認真嗎？以前的假訊息是否現時這個情況？不是。武器化到甚麼程度？不是。我所需要的國家安全的法律是要有安全系數，這安全系數要確保我們可吸納到有時想像不到的威脅。」

有批評也有讚賞，法律界林新強讚賞這份施政報告好全面，法律界林新強：「這份報告非常全面，不怕官商勾結的抹黑，積極與企業合作。」

李家超：「不理會你由甚麼方向來，我們只做一件事，只要你擁護一國兩制，遵守基本法和香港法律，就是香港積極建港的力量。X、Y甚麼勾結，這些是故意做出來製造社會分化矛盾的一些壞思想，以後我們都要反擊這些壞思想。」

至於公屋輪候時間能否由目標的4.5年再縮到3年，李家超說會繼續努力。