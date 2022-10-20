烏克蘭人民獲頒歐洲最高人權獎殊榮　歐洲議會：如英雄般捍衛國家、自由、民主、法治

【有線新聞】歐洲議會宣布，向烏克蘭人民頒發歐洲最高人權獎殊榮「薩哈羅夫思想自由獎」，讚揚烏克蘭人守家衛國，為歐洲自由民主價值而戰。烏克蘭總統澤連斯基表示感謝，強調歐洲的支持至關重要。

歐洲議會議長梅措拉周三公布，主席會議一致同意向烏克蘭人頒發薩哈羅夫人權獎，多名議員起立鼓掌。

議長梅措拉指獎項是頒予所有為信念挺身而出的烏克蘭人，包括在戰場作戰的士兵，因戰火流亡或痛失至親的人民，歐洲議會議長梅措拉：「歐洲議會和全世界，都看見烏克蘭人如英雄般捍衛國家、自由、家園和親人，烏克蘭同時為歐洲冒上生命危險，守護我們一同堅信的價值，『自由、民主、法治』，無人比他們更值得獲獎。」

歐洲議會在新聞稿提到，俄羅斯的無端侵略造成巨大傷害，直指「殘暴政權」企圖損害民主，分裂和削弱歐洲同盟，讚揚烏克蘭人是為歐洲信念而戰，又肯定烏克蘭總統澤連斯基等官員及當地民間組織的努力。澤連斯基在社交網感謝，稱烏克蘭人每日在戰場抵抗俄軍，是以實際行動為自由民主獻身，強調歐洲一直的支持非常重要。

這項有超過30年歷史的人權獎，取名自俄羅斯人權領袖薩哈羅夫，是人權領域最高殊榮之一，過往多名得獎者，其後亦成為諾貝爾和平獎得主。

歐洲議會將於12月舉行頒獎禮，向烏克蘭民間代表頒發5萬歐元獎金。