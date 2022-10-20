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2022年10月20日
港聞
新聞資訊
施政報告｜兩年流失14萬人 無落墨挽留本地人才 卓永興：港人彈出彈入、無需過慮
【有線新聞】施政報告提出多項吸引外地人才的措施，對於有意見指在挽留人才方面無著墨。政務司副司長卓永興說，香港人才流動很正常，最重要讓他們感受到香港變好。
本港勞動人口在今年第二季，跌至340多萬人，較兩年前少了14萬人。政府透露當中接近三分二屬於高技術勞動力，流失最多的是25歲至39歲，少了7.8萬人。施政報告提出一系列招攬人才的措施。
勞工及福利局局長孫玉菡：「每年長期逗留（人才）都是介乎2.3萬至2.6萬之間，所以我們希望隨著我們推出一系列招攬人才方法，我們希望推高至由2023年開始，每年最少可吸納3.5萬人屬於長期逗留的，但我們說了這是至少，我們當然希望可吸納更多。」
落力由外地招攬人才，但議員、政黨都質疑施政報告沒有具體措施挽留本地人才，政務司副司長卓永興說，對仍在香港的人提供優惠政策不可行，卓永興：「大家都在香港多年，起碼我在香港都60多年，香港人出出入入、彈出彈入，過去數十年我們都見過，無需要太過憂慮，香港是一個宜居的地方，而且這個地方正在變好當中，留下的訊息就是香港是有很多機會，其實香港是我們的主場。」
他強調香港有背靠祖國優勢，相信在疫情後，發展機遇無可限量。
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