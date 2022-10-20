施政報告｜設文化藝術盛事基金　藝術系教授指可推廣本地作品　劇場總監：過於著重硬件

【有線新聞】施政報告提到，會成立文化藝術盛事基金，舉辦更多文化盛事。有藝術系教授認為，本地藝術家可以藉此推廣作品；有劇場總監就指，施政報告過於著重硬件。

新成立的文化藝術盛事基金會參考文化藝術盛事委員會意見，吸引多點國際文藝活動在港舉行，明年起每年會支持4項活動。政府消息指基金每年預留約6,000萬，每項盛事可申請資助上限約1,500萬元，涉及最少10萬參加者。消息估計過去數年都有在香港舉辦的國際藝術盛事，Art Basel及Art central都有興趣。

有藝術系教授指，本地藝術家有機會在這些展覽推廣作品，浸會大學視覺藝術院為助理教授余偉聯：「Art Basel來的時候，世界各地買家、歐洲，其實他們看見你香港的畫廊，整件事是很得體，他們以Art Basel來香港，某程度上有利香港持分者的出現。過去確實在這10年，香港畫廊香港藝術家在Basel都有展示的機會，將自己香港藝術家的作品和畫廊和世界接觸。」

不只藝術盛事，政府又會舉辦流行文化節，提供超過20個節目或展覽，並增加康文署博物館數目至19間，增加50%表演場地座位。有劇場總監認為現在劇團預訂劇院難，只增加座位幫助不大。劇場工作室藝術總監廖淑芬：「政府的場地每個藝團只可以用一星期，有些可以用到兩星期，但其實一個星期演出的時候，有口碑然後才會有更多觀眾進來。但已經完結了。你只是增加座位，不增加每一個藝團在劇院佔用的時間，其實是不會增進觀眾量。」她又說政府應更著重提升文化軟件，例如培育藝術人才。」