施政報告｜18區關愛隊　有民主派區議員欲參加　民政專員：應與區議員工作沒重疊

【有線新聞】施政報告提出成立18區關愛隊，參考區議會選區劃分小區、公開招募團體、遴選參與，有民主派區議員有意參加，但質疑關愛隊職能與區議員重疊。

社區動力委員會主席陳琬琛：「有確診家庭打給我們，會馬上執拾不同物資，包括食物，總共送了至少200多戶。」

民主派荃灣區議會主席陳琬琛服務梨木樹邨30多年，明年第一季荃灣會成立關愛隊，本身是居民團體代表的他說想參加，陳琬琛：「100人以上我都動員到，如果看到細節是合適，我都會考慮（參與）的，例如給予多少資源，工作角色是甚麼呢？區議員與關愛隊有重疊的角色，例如我們很多時都會探訪低收入人士、獨居長者，派發物資給他們。」

政府計劃18區關愛隊會參考區議會劃分小區，公開招募團體參與遴選，每隊大約10名成員，服務包括探訪有需要人士，沒提到是否想取代區議會。

建制派社團代表黃偉傑，19年落選荃灣區議員後繼續服務社區，他估計關愛隊跟區議員有些分別，新界社團聯會荃灣地區委員會主席黃偉傑：「團體本身要與政府協議推行項目，亦是受政府資源的資助，所以我覺得本身項目形態是半政府行為，是要支持政府施政方針。如果條件許可，都盡量鼓勵我們團體參與項目。」

地區民政專員將會是關愛隊總指揮，預料關愛隊年底前有細節，荃灣民政事務助理專員李相謙：「我們了解現在是各有各的，關愛隊與區議員工作上應該沒重疊的。（民主派的團體是否都可參與？）我估計牽涉遴選機制，價錢是其中一個原則，都有其他範疇因素都要考慮。」

除了荃灣區，政府計劃明年第一季在南區成立關愛隊，參考經驗後再在共餘16區推行。